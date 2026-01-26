Malfunzionamenti nella nuova cartella clinica elettronica la denuncia del Cimo | Ospedali in tilt servono interventi immediati

Il sistema informatico clinico-gestionale delle strutture sanitarie marchigiane sta evidenziando significativi malfunzionamenti, causando disagi e rallentamenti nelle operazioni ospedaliere. La denuncia del Cimo sottolinea la necessità di interventi tempestivi per ripristinare l’efficienza del sistema e garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. La situazione richiede attenzione immediata per evitare ulteriori ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti.

ANCONA – Il nuovo sistema informatico clinico-gestionale introdotto nelle strutture sanitarie delle Marche presenta gravi malfunzionamenti. A denunciarlo è il sindacato dei medici Cimo, che segnala criticità operative tali da compromettere, da diverse settimane, l'attività assistenziale negli ospedali della regione. Tra i principali problemi riscontrati figurano l'instabilità delle piattaforme, le difficoltà di accesso alle cartelle cliniche, l'impossibilità di visualizzare correttamente le terapie e di consultare la documentazione sanitaria pregressa. Disagi che, secondo numerose segnalazioni provenienti da medici marchigiani, rendono spesso non immediatamente disponibili informazioni cliniche essenziali per una corretta presa in carico dei pazienti.

