Ospedaletto | l’agenzia che sfida il digitale con 50 anni di storia

A Ospedaletto, giovedì 16 aprile, è stata inaugurata la nuova sede di Corazzi e Bianchi Intermediazione Assicurativa. L’agenzia, attiva da circa 50 anni, ha deciso di rinnovare la propria presenza nella zona con uno spazio più grande e moderno. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’azienda, che hanno sottolineato l’importanza di questa apertura per rafforzare il rapporto con i clienti locali.

La nuova sede di Corazzi e Bianchi Intermediazione Assicurativa ha ufficialmente aperto i battenti a Ospedaletto giovedì 16 aprile. L’inaugurazione della struttura ha la partecipazione del sindaco Ugolini, dell’assessora Pecci, del consigliere Vallorani e di una platea di residenti locali. Radici imprenditoriali e continuità sul territorio. L’apertura di questo nuovo spazio non rappresenta un semplice ampliamento logistico, ma il consolidamento di un percorso iniziato nel 1976 a Riccione per mano del fondatore. La realtà assicurativa ha saputo evolversi mantenendo salde le proprie basi storiche, arrivando oggi a festeggiare mezzo secolo di attività professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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