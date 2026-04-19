Ospedale niente barelle | pazienti in ambulanza

Al pronto soccorso di un ospedale, quattro ambulanze sono state posteggiate di fronte all’ingresso e trasformate temporaneamente in reparti di emergenza. Questa situazione si è verificata a causa della mancanza di spazio all’interno della struttura, che non consentiva l’uso di barelle per i pazienti. Di conseguenza, le ambulanze sono state utilizzate come aree di trattamento temporaneo, con i pazienti sistemati direttamente al loro interno.

Quattro ambulanze ferme, davanti al pronto soccorso, trasformate in reparti temporanei perché all’interno non c’erano più ì centimetri liberi per le barelle. È l’immagine simbolo di due giorni da incubo, venerdì e ieri, vissuti nel reparto di emergenza-urgenza. Un’ambulanza venerdì è rimasta bloccata per ben sei ore: dalle 14,30 fino a sera inoltrata, l’equipaggio non ha potuto lasciare il paziente poiché non c’erano barelle. Alle 19,30 di venerdì, i numeri parlavano chiaro: 33 pazienti ammassati sulle barelle, 32 casi aperti e altri 15 cittadini in attesa di essere visitati. Molti gli anziani. A rendere il carico insostenibile si è aggiunta la gestione simultanea di 5 codici rossi, che hanno assorbito ogni risorsa umana e strumentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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