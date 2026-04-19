Ospedale Miulli ad Acquaviva il miracolo della vita passa dalla donazione | 24 organi prelevati nel 2025

Nel 2025, l’ospedale Miulli di Acquaviva ha effettuato cinque donazioni di organi, permettendo il prelievo di 24 organi. Questi interventi hanno contribuito a salvare altrettante persone, dimostrando l’attività costante di un sistema organizzato che si occupa di gestire le donazioni in modo efficace. La realtà di queste operazioni testimonia l’impegno nel settore e la volontà di offrire nuove possibilità di vita.

Cinque donazioni che hanno permesso di salvare 24 persone: è questo il bilancio che parla di vita, di generosità, con una macchina organizzativa che non conosce sosta. In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, che si celebra domenica 19 aprile.🔗 Leggi su Baritoday.it

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