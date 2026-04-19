Nella mattinata di ieri, un incendio si è sviluppato in un edificio dismesso situato nell’area industriale di Osmannoro, precisamente al civico 80 di via Tevere. Le fiamme hanno coinvolto un immobile occupato dismesso e, fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme, ieri, in un edificio dismesso nell’area industriale dell’Osmannoro. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più drammatiche, si è verificato in mattinata all’interno di un immobile al civico 80 di via Tevere. Intorno alle 10,20 i Vigili del fuoco di Firenze, con squadre provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest, da Calenzano e dalla sede centrale, sono giunti in zona per spegnere il fuoco che ha interessato alcuni vani del secondo e del terzo piano dello stabile, composto da sei piani fuori terra e occupato da persone senza fissa dimora. Cosa nota da tempo. Durante le operazioni, i Vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali, invasi dal fumo prodotto dalla combustione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Osmannoro, torna l’incubo incendi. In fiamme un edificio occupato dismesso

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