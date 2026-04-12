Ferrari punta a un dirigente Red Bull inaffidabile per Max Verstappen

La Ferrari sta considerando l’ingaggio di un dirigente attualmente impiegato in Red Bull, ritenuto poco affidabile da Max Verstappen. La notizia riguarda un possibile cambio di squadra di un professionista di alto livello, senza che siano stati divulgati dettagli sul ruolo o sull’identità. La mossa si inserisce nel contesto delle attività di mercato nel mondo delle corse automobilistiche, dove le trattative tra team e collaboratori sono frequenti e spesso riservate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ferrari sta manifestando un crescente interesse nei confronti di un’importante figura del team Red Bull, a seguito della recente conferma del trasferimento di Gianpiero Lambiase a McLaren come Chief Racing Engineer. Lambiase assumerà questo ruolo mentre Andrea Stella, attuale team principal, rimarrà al suo posto, nonostante le voci che lo legavano a un possibile passaggio a Ferrari. L’interesse di Ferrari verso il personale di Red Bull arriva in un momento in cui il team austriaco sta affrontando significativi cambiamenti interni.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ferrari punta a un dirigente Red Bull, inaffidabile per Max Verstappen. Leggi anche: Max Verstappen dimostra a Red Bull i rischi del racing GT3. Leggi anche: Max Verstappen e Laurent Mekies: incontro straordinario di 12 ore con Red Bull. Ferrari Engineer: TV Is Lying About Verstappen