Durante un intervento televisivo, un commentatore ha commentato le recenti dichiarazioni di un ex presidente sugli sviluppi internazionali e su figure storiche. Ha affermato che le critiche di quest’ultimo nei confronti del leader religioso sono indicative di uno stato di disperazione, attribuendo questa condizione alla perdita di supporto tra i principali alleati. Inoltre, ha espresso un'opinione sul possibile impatto dell'eventuale acquisizione di armamenti nucleari da parte di un paese del Medio Oriente.

“Trump che attacca papa Leone XIV? È un uomo disperato. Abbandonato dai suoi principali alleati, ha iniziato a rilasciare le tipiche dichiarazioni di un disperato. Si è scagliato contro tutto e tutti e in questo meccanismo è finito in mezzo anche il Papa”. Così Alessandro Orsini ospite ad Accordi & Disaccordi, il talk politico condotto da Luca Sommi e in onda ogni sabato sul Nove. “Il Papa non ha mai auspicato che l’Iran possa costruire la bomba atomica – ha aggiunto il professore di Sociologia del terrorismo – Io lo auspico, sono un grande sostenitore della bomba atomica per l’Iran e mi auguro che riesca a costruirla, perché questo sarebbe un bene per tutto il mondo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orsini sul Nove: “Trump che attacca il Papa? È disperato. Se l’Iran avesse l’atomica sarebbe un bene per il mondo”

Orsini: Trump è un pagliaccio disperato, ha scatenato un disastro e non sa come uscirne

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