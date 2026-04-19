Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 | Ariete e Toro scelgono tra azione e stabilità

Nella settimana dal 20 al 26 aprile 2026, il passaggio del Sole in Toro porta un focus sulla stabilità e sui risultati concreti. Due segni, Ariete e Toro, si trovano a dover decidere tra intraprendere azioni o mantenere una posizione più stabile. Questa fase astrologica influenza le decisioni e gli atteggiamenti di molte persone, creando un periodo di riflessione e scelta tra movimento e consolidamento.