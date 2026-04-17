L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile e la classifica di Jonathan | Leone magico ed irresistibile

L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 prevede un’intensa attività astrologica che coinvolge vari segni zodiacali. In questa fase, si osservano cambiamenti nelle influenze planetarie rispetto alle settimane precedenti. La classifica di Jonathan mette in evidenza il Leone, che si distingue per la sua presenza magnetica e irresistibile. Questo periodo si caratterizza per un’atmosfera di grande fermento e trasformazione.

L'oroscopo per la settimana dal 20 al 26 aprile 2026 si apre sotto un cielo di straordinario fermento astrologico, segnando un passaggio d'epoca che influenzerà profondamente il nostro modo di percepire la realtà e le relazioni. Il Sole, ormai stabilmente nel segno del Toro, ci invita a rallentare e a godere dei piaceri sensoriali, ma il vero protagonista del periodo è lo spostamento energetico verso i segni d'Aria. Con l'ingresso di Venere e il transito rivoluzionario di Urano, l'atmosfera si caricherà di una voglia di nuovo, di scambi intellettuali vivaci e di una libertà che non ammette compromessi. In questa...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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