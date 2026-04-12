Oro a Pechino | l’IA di tre studenti vibonesi conquista il mondo

Tre giovani provenienti da Vibo Valentia si sono classificati primi a una competizione scientifica internazionale svoltasi a Pechino. La gara, dedicata a progetti di intelligenza artificiale, ha visto la partecipazione di studenti da diversi paesi. I tre studenti italiani hanno presentato un progetto innovativo, che si è aggiudicato il riconoscimento più alto nella competizione. La vittoria ha attirato l’attenzione sulla loro preparazione e sulle capacità del team.

Tre studenti di Vibo Valentia hanno ottenuto il vertice mondiale nella competizione scientifica giovanile organizzata a Pechino. Il riconoscimento, arrivato durante la 45esima edizione della Beijing youth science creation competition tenutasi tra il 25 e il 29 marzo, vede protagonisti i ragazzi dell’Istituto d’istruzione superiore locale (ITG, ITI e ITE), premiati con una medaglia d’oro nella categoria dedicata all’intelligenza artificiale. L’eccellenza del gruppo, composto da Cristian Arena, Gregorio Antonio Curello e Gabriele Lacquaniti, è stata celebrata nell’aula magna dell’istituto. Il cuore del successo risiede nel progetto Think, move, control.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro a Pechino: l’IA di tre studenti vibonesi conquista il mondo Medaglia d’oro a Pechino: trionfano gli studenti vibonesi con un sistema domotico per disabili basato su intelligenza artificiale e sensori indossabiliI ragazzi dell'Istituto d'istruzione superiore di Vibo Valentia, frequentanti gli indirizzi Itg, Iti e Ite, hanno conquistato la vetta della... Leggi anche: Un’auto su tre al mondo parla cinese. Pechino conquista il mercato globale