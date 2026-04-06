Durante i Mondiali Virtus di Atletica Leggera tenutisi a febbraio in Spagna, un atleta di Cittadella ha vinto la medaglia d’oro nei 400 e 800 metri e quella d’argento nei 200 metri. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi, con un risultato che ha attirato l’attenzione sulla sua performance. La vittoria ha segnato un momento importante per la sua carriera e per il suo paese.

Giovanni Zaramella, atleta di Cittadella, ha conquistato l’oro nei 400 e 800 metri e l’argento nei 200 metri ai Mondiali Virtus di Atletica Leggera svoltisi a febbraio in Spagna. Il giovane campione, che compirà 19 anni a maggio, vanta un curriculum eccezionale per la sua età: 34 podi a livello nazionale e 3 titoli mondiali. Il suo successo si inserisce in un momento di forte visibilità per lo sport paralimpico italiano, che a pochi mesi da Milano-Cortina 2026 ricorda il quarto posto ottenuto nel medagliere delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, il miglior risultato mai raggiunto dal Paese. Il percorso dal territorio all’azzurro. La scalata di Giovanni è iniziata a 9 anni con l’ASPEA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro e record per Zaramella: il prodigio che conquista il mondo

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