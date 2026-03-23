Milan vertice di mercato Pellegatti | Allegri è stato chiaro Poi la previsione su Gimenez

Da pianetamilan.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Allegri fidatevi il prossimo anno cercherà qualcosa in più. Serviva la noia in questa stagione per arrivare a 63 punti. Il prossimo anno cercheremo di passare a qualcosa di più brillante sempre se regalino i giocatori giusti a Massimiliano Allegri". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e del vertice tra società e Allegri andato in scena qualche giorno fa. Ecco il suo parere su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero>>> "Allegri immagino sia stato chiaro. Vanno bene i giocatori di prospettiva, ma devono essere uniti ad altri 3-4 giocatori forti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan vertice di mercato pellegatti allegri 232 stato chiaro poi la previsione su gimenez
© Pianetamilan.it - Milan, vertice di mercato. Pellegatti: “Allegri è stato chiaro”. Poi la previsione su Gimenez

Articoli correlati

Leggi anche: Pellegatti: “Allegri è stato chiaro. Vanno bene i giocatori di prospettiva, ma …”

Pellegatti: “La linea di Allegri? Massima concentrazione su Milan-Como”Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare della classifica in Serie A dopo la 25esima giornata.

Contenuti utili per approfondire Milan vertice di mercato Pellegatti...

Temi più discussi: Il Milan pensa già al futuro: vertice di mercato tra Allegri e la società. VIDEO; Il Milan guarda al futuro: cos'è emerso dal vertice tra Allegri, Tare e Furlani; Milan, obiettivo Retegui: il vertice Moggi-Tare accende il mercato rossonero; Gimenez: Mi sento bene, voglio aiutare il Milan a vincere.

milan vertice di mercatoPagina 2 | Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavoloPrimo incontro operativo tra i dirigenti e Allegri sul futuro: non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. La riunione utile pure per tirare una linea dopo le ultime incomprensioni ... tuttosport.com

milan vertice di mercatoIl Milan programma il futuro: vertice di mercato con Allegri, i dettagliRetroscena Milan, a metà settimana è andato in scena un incontro di mercato fra dirigenti e Allegri: di cosa si è parlato ... milanlive.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.