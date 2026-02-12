Milan vigilia bollente | le parole di Allegri prima del Pisa Mercato in arrivo due nomi dalla Premier?

Il Milan si prepara alla partita di domani contro il Pisa, ma l’attenzione resta alta anche sul mercato. Allegri ha parlato in modo diretto, senza giri di parole, e ha fatto capire che ci sono possibilità di nuovi arrivi dalla Premier. Il tecnico ha anche commentato lo stato della squadra e le sfide che aspettano i rossoneri in campionato. La tensione tra le mura di Milanello è palpabile, mentre i tifosi aspettano novità sul mercato e sulla formazione.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, molti quotidiani sportivi e svariati siti web hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice l'ormai imminente match contro il Pisa, in programma domani sera. Spazio anche al mercato, con Tare che vorrebbe portare in rossonero due nomi dalla Premier League. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA In occasione della sfida di domani tra Pisa e Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha effettuato la classica conferenza stampa della vigilia. L'allenatore del Diavolo, dopo aver parlato del match di domani e delle Olimpiadi invernali, si è spostato a parlare di spareggio scudetto.

