Civitavecchia legalità e solidarietà | il 20 marzo l’evento Dal sangue versato al sangue donato

Il 20 marzo a Civitavecchia si svolge l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, dedicato a ricordare le vittime di violenza e promuovere la cultura della solidarietà tra i cittadini, con particolare attenzione ai giovani. L’iniziativa coinvolge associazioni, istituzioni e cittadini in una giornata di incontri e iniziative, per sensibilizzare sui temi della legalità e della donazione di sangue.

Civitavecchia, 18 marzo 2026 – Una giornata per tenere insieme memoria, legalità e solidarietà, con uno sguardo rivolto soprattutto ai più giovani. È questo il senso dell’iniziativa “Dal sangue versato al sangue donato”, promossa dall’ Associazione Donatori Nati in collaborazione con la Polizia di Stato e con l’ Amministrazione Comunale di Civitavecchia, con il sostegno della Fondazione CA.RI.CIV. L’evento si svolgerà il 20 marzo 2026 e si inserisce nel calendario delle giornate della memoria. Al centro della manifestazione ci sarà l’esposizione della teca contenente i resti dell’auto di scorta QS15 del giudice Giovanni Falcone, simbolo del sacrificio di chi ha combattuto la mafia e testimonianza concreta di una delle pagine più drammatiche della storia italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Gesù decapitato, reliquie profanate e sangue versato: l'attacco in chiesa il giorno della vigiliaLa chiesa di St Patrick nel cuore della Città Vecchia di Edimburgo è stata profanata poco prima della messa di mezzanotte, sconvolgendo l'intera... Eclissi e Luna di Sangue: il doppio evento del 3 marzo. Uno spettacolo raro: cosa c’è da sapereIl 3 marzo 2026 la Luna piena di marzo, nota come Luna del Verme, coinciderà con un’eclissi lunare totale. Aggiornamenti e notizie su Civitavecchia legalità e solidarietà il... Discussioni sull' argomento Civitavecchia, arriva il secondo Pulmino Amico: più supporto per anziani fragili e persone sole -; Civitavecchia ricorda Willy: proiezione gratuita di 40 secondi. Dal sangue versato al sangue donato: a Civitavecchia una giornata di memoria, di legalità e di solidarietàL’Associazione Donatori Nati, in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione Cariciv, promuove l’iniziativa Dal sangue versato al sangue dona ... trcgiornale.it Civitavecchia – Cultura del rispetto e della legalità: al Buonarroti la proiezione gratuita del film 40 secondi dedicato a Willy Monteiro DuarteCIVITAVECCHIA - Il Comune di Civitavecchia, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, promuove un momento di riflessione e di confronto rivolto alla citta ... etrurianews.it La nostra squadra al Porto di Civitavecchia. Oggi 123 migranti visitati dopo lo sbarco al porto di Civitavecchia. Grazie - facebook.com facebook Ieri sera, la #LifeSupport ha effettuato la terza operazione di soccorso in meno di 48 ore, in acque internazionali. Sono 123 i naufraghi ora a bordo, tra loro 26 minori non accompagnati e 20 donne. Il porto assegnato è #Civitavecchia. x.com