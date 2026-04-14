Un recente censimento condotto dal Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next mostra che circa un terzo delle aziende vitivinicole utilizza ormai tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, robotica, 5G, blockchain e realtà virtuale nei loro processi produttivi. Questo dato indica un trend di digitalizzazione in crescita nel settore del vino, con molte imprese che adottano strumenti innovativi per migliorare la produzione e la gestione.

Un censimento condotto dal Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next rivela che circa il 33% delle aziende vitivinicole ha già integrato tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, robotica, 5G, blockchain e realtà virtuale nei propri processi. I dati, presentati durante l’evento Vinitaly in occasione della Giornata del Made in Italy, mostrano un settore che punta sulla digitalizzazione per ottimizzare la produzione, abbattere i costi operativi e incrementare la sostenibilità, confermando il ruolo centrale del vigneto italiano nell’export agroalimentare. L’evoluzione verso l’Agricoltura 5.0 e il ricambio generazionale nel settore....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigneti 5.0: l’AI e la robotica guidano il nuovo boom del vino

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