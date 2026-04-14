Vigneti 5.0 | l’AI e la robotica guidano il nuovo boom del vino
Un recente censimento condotto dal Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next mostra che circa un terzo delle aziende vitivinicole utilizza ormai tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, robotica, 5G, blockchain e realtà virtuale nei loro processi produttivi. Questo dato indica un trend di digitalizzazione in crescita nel settore del vino, con molte imprese che adottano strumenti innovativi per migliorare la produzione e la gestione.
Un censimento condotto dal Polo Agricoltura Digitale di Coldiretti Next rivela che circa il 33% delle aziende vitivinicole ha già integrato tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, robotica, 5G, blockchain e realtà virtuale nei propri processi. I dati, presentati durante l’evento Vinitaly in occasione della Giornata del Made in Italy, mostrano un settore che punta sulla digitalizzazione per ottimizzare la produzione, abbattere i costi operativi e incrementare la sostenibilità, confermando il ruolo centrale del vigneto italiano nell’export agroalimentare. L’evoluzione verso l’Agricoltura 5.0 e il ricambio generazionale nel settore....🔗 Leggi su Ameve.eu
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