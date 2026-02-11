Prima picchia la moglie poi si scaglia contro i carabinieri con spinte e botte

I carabinieri di Mirabello e Poggio Renatico sono intervenuti lunedì pomeriggio in un’abitazione dopo aver ricevuto una segnalazione di violenza domestica. Quando sono arrivati, hanno trovato una donna che aveva subito le botte dal marito. L’uomo, un 43enne, ha cercato di scappare, ma è stato subito bloccato. Durante l’arresto, ha opposto resistenza, spingendo e picchiando i carabinieri. Ora si trova in carcere con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale

Lunedì 9 i carabinieri di Mirabello, con i colleghi di Poggio Renatico, hanno arrestato un 43enne per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, al termine di un intervento presso un'abitazione dove una donna aveva subito violenze dal marito.

Nella notte, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Meldola e Predappio, accusato di aver aggredito familiari e carabinieri con un bastone, causando lesioni e minacce.

