Durante un'uscita dal parcheggio dello stadio, Gift Orban, giocatore del Verona, si è rifiutato di scattare una foto a un tifoso con il figlio. La richiesta è stata declinata, e poco dopo si è verificato un acceso diverbio tra il giocatore e il padre del tifoso. La scena si è conclusa con uno scambio di parole più acceso, che ha attirato l’attenzione di altri presenti e ha scatenato una rissa tra alcune persone coinvolte.

La scena è di quelle che restano. Gift Orban esce dal parcheggio Masprone del Bentegodi dopo l’ennesima sconfitta del Verona — 0-1 col Milan, gol di Rabiot, penultimo posto confermato, e un padre con il figlio gli chiedono una foto. Orban abbassa il finestrino e dice che ha fretta. Un altro tifoso interviene: « Dai, è un bambino, fai la foto». Orban accelera. Il tifoso colpisce il cofano della macchina. Orban frena, scende, e lo colpisce. Nel video girato dai presenti si vedono i due che si spintonano ripetutamente. Si sente la voce di una donna che dice: «Orban, per favore, siamo qua per te». Si vede una ragazzina che piange. Lo staff del club interviene per portare via il giocatore.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Orban rifiuta una foto a un tifoso e scatta la rissa

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