Follia Orban a Verona | rissa sfiorata con un tifoso all’uscita dal Bentegodi

Durante l’uscita dal stadio Bentegodi, dopo la partita tra Verona e Milan, si è verificata una rissa tra un tifoso e un individuo sconosciuto. L’incidente ha coinvolto più persone e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la lite. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei testimoni e delle autorità presenti sul posto.

Il successo del Milan sul campo del Verona viene macchiato da un grave episodio di cronaca avvenuto all’esterno dello stadio Bentegodi. Protagonista in negativo è l’attaccante gialloblù Gift Orban, rimasto coinvolto in una violenta rissa con un tifoso pochi minuti dopo la fine del match. Secondo le ricostruzioni fornite da Telenuovo, la tensione è esplosa mentre il calciatore stava lasciando l’impianto a bordo della propria auto. Orban, apparso già visibilmente nervoso, avrebbe negato autografi e selfie ai sostenitori presenti. La situazione è precipitata quando un uomo ha colpito la carrozzeria del veicolo con una manata: a quel punto l’attaccante è sceso dall’auto scagliandosi con estrema violenza contro il tifoso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Follia Orban a Verona: rissa sfiorata con un tifoso all’uscita dal Bentegodi Notizie correlate Verona, rissa tra Gift Orban e un tifoso: caos fuori dal BentegodiBrutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con... Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban!Una scena alquanto surreale quella andata in scena subito dopo il post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri grazie al gol di Rabiot al... Altri aggiornamenti Si parla di: Conte: A Napoli c'è chi aiuta e chi distrugge. Oggi black out totale. Follia Orban, scende dall'auto rabbioso e scatena la rissa con un tifoso! VIDEOSecondo quanto raccontato da alcuni presenti, l’attaccante gialloblù, visibilmente nervoso dopo la partita, avrebbe inizialmente rifiutato di fermarsi per una foto con un tifoso. La situazione sarebbe ... corrieredellosport.it Verona-Milan, follia Orban: scende dall'auto e aggredisce un tifosoAudio generato in automatico e letto da voce virtuale: potrebbe non funzionare sempre correttamente, o esserci difetti di pronuncia o intonazione. Alta tensione dopo Verona-Milan. Al termine del match ... areanapoli.it