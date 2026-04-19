OraSì c’è Roma sulla strada della salvezza

L'ultima fase della stagione regolare si avvicina e oraSì si gioca le sue ultime speranze di salvezza. Andrea Auletta, giocatore della squadra, ha dichiarato che, nonostante le aspettative negative, intendono continuare a lottare fino alla fine, senza arrendersi. Gli ottanta minuti finali sono decisivi per evitare i playout e mantenere la categoria. La squadra si prepara a questa sfida con determinazione e volontà di provarci fino all’ultimo.

"Ci danno tutti per spacciati, ma vogliamo ballare fino alla fine". Andrea Auletta suona la carica in vista degli ultimi ottanta minuti della stagione regolare, fondamentali per cercare di evitare i playout. La situazione dell’ OraSì, che ha vinto soltanto una delle ultime dieci partite, non è buona, ma "siamo padroni del nostro destino e faremo di tutto per vincere" continua il coach. Al di là dei buoni propositi, se Ravenna vorrà conquistare altri punti, dovrà cambiare volto rispetto alle ultime uscite. La volata finale inizierà stasera alle 18 al PalaCosta con la Virtus GVM Roma poi ci sarà la trasferta a Livorno, entrambe in corsa per il primo posto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - OraSì, c’è Roma sulla strada della salvezza Pompeii – The City That Had 18 Hours to Live Notizie correlate Faenza in cerca di spazio: Meldola si impone come muro sulla strada verso la salvezzaLa Virtus Faenza, in corsa per un posto nei playoff del girone G di Prima Categoria, si trova di fronte a un ostacolo di dimensioni non trascurabili:... I Portuali si godono il dopo derby. "Salvezza, siamo sulla strada giusta». Vigor Castelfidardo, un punto d’oroUna sola vittoria per le anconetane dalla 20esima giornata nel girone A di Promozione: è quella dei Portuali che al Dorico si aggiudicano il derby... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: OraSì, c’è Roma sulla strada della salvezza; OraSì Ravenna–Virtus Roma: domenica al PalaCosta ultima partita in casa a 5 euro; Juvecaserta, per la continuità. Al PalaPiccolo arriva Ferrara: c'è un nuovo sold out; Serie B Nazionale. Il Consorzio Leonardo a Roma. La Virtus è un Everest da scalare. OraSì, c’è Roma sulla strada della salvezzaCi danno tutti per spacciati, ma vogliamo ballare fino alla fine. Andrea Auletta suona la carica in vista degli ... ilrestodelcarlino.it Serie B Nazionale. Il Consorzio Leonardo a Roma. La Virtus è un Everest da scalareZero pressioni nell’anticipo contro una delle primatiste. Matteoni: Ce la giochiamo. a viso aperto senza paura. sport.quotidiano.net Domani, domenica 19 aprile, alle ore 18 il PalaCosta ospita l’ultima partita casalinga della stagione regolare: l’OraSì Basket Ravenna sfida la capolista Virtus Roma. facebook