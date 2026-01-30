La Virtus Faenza cerca di tenere il passo nel campionato di Prima Categoria, ma si scontra con la capolista Meldola. La squadra di Faenza ha bisogno di punti per continuare a sperare nei playoff, mentre Meldola si presenta come un muro insormontabile sulla strada verso la salvezza. La partita si preannuncia difficile, con i padroni di casa decisi a difendere il primato e i faentini pronti a tutto per conquistare uno spazio importante.

La Virtus Faenza, in corsa per un posto nei playoff del girone G di Prima Categoria, si trova di fronte a un ostacolo di dimensioni non trascurabili: la capolista Meldola. L’incontro, in programma domenica pomeriggio alle 15 al campo di viale della Libertà, rappresenta un punto di svolta per la squadra di Alessandro Tabanelli, attualmente al quinto posto con 26 punti, a otto lunghezze dal primo posto occupato da Meldola, che con 36 punti è l’unica squadra a non aver perso terreno in questo campionato. Il risultato non è solo una questione di classifica, ma un test di maturità per una formazione che cerca di consolidare il proprio posizionamento tra le favorite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Faenza in cerca di spazio: Meldola si impone come muro sulla strada verso la salvezza

La Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli si prepara ad affrontare domani la capolista Meldola in Prima Categoria.

Sono in corso interventi di miglioramento sulla rete dell’acquedotto tra il km 77+400 e il km 78+600 della provinciale 4 a Meldola.

