I Portuali festeggiano il successo nel derby contro la Castelfrettese. Dopo la vittoria al Dorico, i giocatori si godono il momento e parlano di una salvezza ormai a portata di mano. La squadra di Ancona si conferma sulla strada giusta, raccogliendo il primo risultato positivo dalla 20esima giornata.

Una sola vittoria per le anconetane dalla 20esima giornata nel girone A di Promozione: è quella dei Portuali che al Dorico si aggiudicano il derby contro la Castelfrettese. Tre punti importanti che consentono alla squadra di mister Cristiano Caccia di salire a centro classifica, ottava con 25 punti in compagnia del Gabicce Gradara. La formazione dorica dopo un inizio stagione difficile sembra in crescita, aggiornando a sette i risultati utili di fila con quattro pareggi e tre vittorie. L’ultima, sabato, di misura con un guizzo di Girolimini appena passata la mezz’ora del primo tempo, con il portiere della Castelfrettese, Giovagnoli, che non può niente sulla conclusione del numero quattro dopo aver respinto in successione i tiri di Sbarbati e De Marco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I Portuali si godono il dopo derby. "Salvezza, siamo sulla strada giusta». Vigor Castelfidardo, un punto d’oro

Approfondimenti su Portuali Castelfidardo

Ultime notizie su Portuali Castelfidardo

