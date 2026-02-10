Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione. Ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata, definendo quell’errore il più grande della sua vita. Ora si sente disperato e triste, consapevole di aver causato dolore alla persona che ama di più.

Aveva appena vinto la sua prima medaglia olimpica individuale e quel bronzo gli sembrava giustamente un risultato enorme. Un’impresa strappalacrime. Solo che il pianto a dirotto con cui Sturla Holm Lägreid ha concluso l’intervista celebrativa all'emittente norvegese NRK non era il cedimento all’emozione di un terzo posto ai Giochi nella 20 km individuale, quanto piuttosto il crollo di fronte alla debolezza umana: Lägreid infatti in quel momento ha confessato di aver tradito la sua fidanzata. Con un racconto dettagliato della triste vicenda; “Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita - ha detto il 28enne on lacrime - la persona più bella e straordinaria del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lägreid, bronzo disperato: "Ho tradito la mia fidanzata, l'amore della mia vita. E ora sto malissimo"



