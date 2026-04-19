Dopo la sconfitta, il Milan si prepara a riprendere il cammino con i giocatori più affidabili tornati disponibili. La squadra è concentrata sulla prossima partita di campionato e sulla qualificazione alla Champions League. La squadra ha lasciato alle spalle l’eliminazione e ora si concentra sugli obiettivi immediati. La ripresa degli allenamenti è iniziata con la presenza dei titolari, pronti a scendere in campo nelle prossime sfide.

E adesso è tempo di rimettersi in marcia verso la Champions. Svanito il sogno dell'impossibile inseguimento all'Inter, perso il secondo posto occupato dal Napoli, al Milan non resta che mettere fine alla striscia viziosa delle 4 partite senza fare gol, richiudere la ferita dello 0-3 con l'Udinese e riprendere il cammino. «Possiamo recuperare il posto in Champions anche all'ultima giornata» spiega e racconta Max Allegri in versione distensiva e rassicurante come gli capita quando coglie da vicino la fattiva collaborazione del club oltre che i colloqui pieni di progetti con Giorgio Furlani, l'ad. «Dobbiamo rimetterci a giocare ordinati e con serenità» è l'altra raccomandazione che coincide col ritorno ai titolarissimi, e cioè al 3-5-2 classico che molti frutti portó durante il girone di andata (50 punti).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora il Milan deve ripartire. Tornano i titolarissimi

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