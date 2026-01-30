Probabili formazioni Parma Juve | tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui
Spalletti avverte i suoi prima della partita contro il Parma. La Juventus torna a schierare i titolari, ma il tecnico toscano non si fida e mantiene alta la guardia. La sfida al Tardini promette battaglia, con i bianconeri pronti a spingere dall’inizio.
in vista dell’importante sfida del Tardini. La rincorsa della Juventus verso il quarto posto riprende domenica sera al Tardini, dove Luciano Spalletti tornerà a schierare i titolarissimi dopo il turnover europeo di Montecarlo. Lo 0-0 contro il Monaco ha confermato che la squadra fatica senza i suoi punti di riferimento: per la sfida contro il Parma, dunque, si rivedrà Michele Di Gregorio tra i pali e il tandem d’attacco composto da Jonathan David e Kenan Yildiz. L’attaccante canadese, che ha trovato il gol in tre delle ultime quattro apparizioni in campionato (contro Sassuolo, Cremonese e Napoli ), torna titolare dopo lo scampolo di partita concesso nel Principato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Parma Juve
Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeri
Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.
Probabili formazioni Parma Juve, Bremer a rischio turnover. In tre tornano dal primo minuto al Tardini
Questa sera al Tardini si gioca una partita importante tra Parma e Juventus.
Ultime notizie su Parma Juve
Argomenti discussi: Serie A Women, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Fantacalcio, le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26; Parma-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Monaco-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League.
Probabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del TardiniProbabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del Tardini La rincorsa della Juventus verso il quarto posto riprende ... juventusnews24.com
Le probabili formazioni di Parma-Juventus (Serie A)Le possibili scelte di Cuesta e di Spalletti per il posticipo domenicale della ventitreesima giornata. msn.com
#Parma, si presenta #NicolussiCaviglia: “Felice di $tornare. Subito la Juve Partita importante dove fare punti” x.com
Cuesta perde un titolare per Parma Juve Le ultimissime - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.