Spalletti avverte i suoi prima della partita contro il Parma. La Juventus torna a schierare i titolari, ma il tecnico toscano non si fida e mantiene alta la guardia. La sfida al Tardini promette battaglia, con i bianconeri pronti a spingere dall’inizio.

in vista dell’importante sfida del Tardini. La rincorsa della Juventus verso il quarto posto riprende domenica sera al Tardini, dove Luciano Spalletti tornerà a schierare i titolarissimi dopo il turnover europeo di Montecarlo. Lo 0-0 contro il Monaco ha confermato che la squadra fatica senza i suoi punti di riferimento: per la sfida contro il Parma, dunque, si rivedrà Michele Di Gregorio tra i pali e il tandem d’attacco composto da Jonathan David e Kenan Yildiz. L’attaccante canadese, che ha trovato il gol in tre delle ultime quattro apparizioni in campionato (contro Sassuolo, Cremonese e Napoli ), torna titolare dopo lo scampolo di partita concesso nel Principato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui

Approfondimenti su Parma Juve

Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.

Questa sera al Tardini si gioca una partita importante tra Parma e Juventus.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A Women, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Fantacalcio, le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26; Parma-Juventus Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Monaco-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League.

Probabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del TardiniProbabili formazioni Parma Juve: tornano i ‘titolarissimi’ ma Spalletti ha messo in preallarme lui in vista dell’importante sfida del Tardini La rincorsa della Juventus verso il quarto posto riprende ... juventusnews24.com

Le probabili formazioni di Parma-Juventus (Serie A)Le possibili scelte di Cuesta e di Spalletti per il posticipo domenicale della ventitreesima giornata. msn.com

#Parma, si presenta #NicolussiCaviglia: “Felice di $tornare. Subito la Juve Partita importante dove fare punti” x.com

Cuesta perde un titolare per Parma Juve Le ultimissime - facebook.com facebook