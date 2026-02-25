strano ma vero non tutti sanno chi sia taylor swift

Probabilmente, il nome Barrie Reynolds, non vi dice nulla; la stessa situazione, per lui, si è verificata nei confronti di Taylor Swift. L’uomo, ottantatré anni, è una delle comparse nel video di Opalite, che ha riunito anche diverse celebrities, da Cillian Murphy a Lewis Capaldi, all’attore irlandese Domhnall Gleeson. Nonostante questo, lui non aveva la minima idea di chi fosse la popstar statunitense. Barrie Reynolds su Taylor Swift: «è molto gentile e compassionevole». «Temo di non avere idea di chi sia», ha ammesso alle sue nipoti, Millie e Francesca, decisamente sorprese di vedere il nonno nel videoclip della cantante. Reynolds, che lavora con un’agenzia di attori e modelli, ha spiegato a BBC Radio Kent: «Mi è stato detto che dovevo essere a nord di Londra per le sette del mattino e ho risposto che non c’erano treni, così mi hanno mandato un taxi». L’uomo avrebbe “scoperto” l’identità di Taylor solo dopo aver letto del suo tour su di un giornale, prima dell’incarico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

