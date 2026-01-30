Vendetta Juve per Mateta | affare in prestito con diritto di riscatto

La Juventus ha deciso di prendere in prestito Mateta, con il diritto di riscatto, in una mossa a sorpresa. I bianconeri vogliono rafforzare l’attacco e hanno accelerato le trattative nelle ultime ore. L’obiettivo è migliorare subito la rosa, puntando sul talento dell’attaccante, e mettere pressione alle rivali in campionato. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, con i dettagli ancora da definire, ma l’intenzione è chiara: rinnovare il reparto offensivo senza perdere tempo.

Mossa a sorpresa dei bianconeri per rinforzare il reparto avanzato: tutti i dettagli Possibile 'vendetta' Juve per Mateta. Il Crystal Palace ha fatto muro coi bianconeri, che mettevano sul piatto una proposta di prestito con diritto, mentre nelle ultime ore hanno trovato un accordo con il Milan sui 3035 milioni di euro. Da capire ancora bene la formula, in ogni caso il francese potrebbe sbarcare subito in rossonero soltanto in caso di uscita di Nkunku. Juve, Kolo Muani resta il preferito ma.. La Juve è quindi ancora alla ricerca di un attaccante.

