L’attaccante Openda lascia la Juventus in prestito e la sua prossima destinazione è stata annunciata. La società torinese ha confermato il trasferimento, che rappresenta un cambiamento importante per il giocatore e il team. Le trattative sono state concluse nelle ultime ore, e ora si attende di conoscere i dettagli dell’accordo e la nuova squadra che accoglierà Openda.

Svolta definitiva in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante Openda. In estate è arrivato per oltre 40 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi, ma l’esperienza di Lois Openda alla Juve potrebbe avere le settimane contate. L’attaccante belga classe 2000 non ha mai inciso e nell’ultimo periodo è stato impiegato col contagocce da Luciano Spalletti, che continua a preferirgli come attaccante prima David e adesso Boga. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Openda lascia la Juve in prestito: destinazione assurda

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