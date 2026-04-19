OpenAI punta a nuovi profitti | tra finanza e media cambia strategia

OpenAI sta adottando una nuova strategia volta a diversificare i propri servizi attraverso acquisizioni mirate. L'azienda si sta concentrando sull'inserimento di professionisti provenienti dai settori della finanza personale e dei media, con l'obiettivo di ampliare la propria offerta e migliorare la percezione pubblica. Questa mossa si inserisce in un piano più ampio di espansione e sviluppo di nuove fonti di profitto, mantenendo attenzione alle evoluzioni del mercato.

OpenAI ha avviato una strategia di acquisizioni mirate per diversificare i propri servizi e migliorare la percezione pubblica, puntando su talenti provenienti dai settori della finanza personale e dei nuovi media. Le operazioni riguardano Hiro, una startup finanziaria, e TBPN, una società specializzata in programmi di discussione aziendale. Le recenti mosse del colosso tecnologico indicano una volontà di espandere l’ecosistema oltre il semplice chatbot. L’acquisizione di Hiro, realtà operativa da soli due anni che sta procedendo alla chiusura delle proprie attività, suggerisce un interesse per lo sviluppo di strumenti legati alla gestione del risparmio individuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI punta a nuovi profitti: tra finanza e media cambia strategia Bloomberg Strategist Mike McGlone: The Reason Why I Expect a Total Collapse Soon Notizie correlate Leggi anche: Tinder cambia strategia: arrivano eventi dal vivo, speed dating e nuovi algoritmi AI Opera in Italia ma i profitti volano all’estero: chirurgo estetico nel mirino della Guardia di FinanzaRicavi mai dichiarati per circa mezzo milione di euro per un professionista massese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: OpenAI punta su Londra: nuovo hub AI dopo lo stop a Stargate; Anthropic sfida OpenAI nel mercato dell'Intelligenza Artificiale; Novo Nordisk accelera sull'AI: partnership strategica con OpenAI per rivoluzionare la ricerca; OpenAI blinda gli agenti AI e punta alle aziende. OpenAI ha bisogno di nuovi fondi: NVIDIA, Microsoft e Amazon sono pronte a investire ancoraIl futuro di OpenAI potrebbe essere garantito da nuovi investimenti da parte delle big tech, nonostante l'azienda che ha creato ChatGPT fatichi a monetizzare l'alto volume di utenti (da qui il lancio ... hwupgrade.it OpenAI sfida i giganti dell’AdTech: Sam Altman punta a 100 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari entro il 2030Presentate agli investitori le proiezioni record: da 2,5 miliardi nel 2026 a un impero pubblicitario che sfida Google e Meta. it.benzinga.com Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaci - facebook.com facebook Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaci x.com