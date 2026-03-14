Tinder cambia strategia | arrivano eventi dal vivo speed dating e nuovi algoritmi AI

Tinder annuncia una svolta nella sua strategia introducendo eventi dal vivo, sessioni di speed dating e nuovi algoritmi basati sull’intelligenza artificiale. La piattaforma, che negli ultimi anni ha visto un rallentamento nella crescita e nel coinvolgimento degli utenti, si prepara a rinnovarsi con queste iniziative per attrarre nuovi utenti e riaccendere l’interesse di chi già utilizza il servizio.

Il mondo delle app di incontri sta attraversando una fase complicata. Negli ultimi anni molte piattaforme hanno registrato una crescita più lenta e un coinvolgimento degli utenti meno intenso rispetto al passato. Nonostante questo scenario, Tinder non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. Durante il suo primo keynote ufficiale, la società ha presentato una serie di novità pensate per rinnovare l’esperienza dell’app. L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità degli incontri, rendere i suggerimenti più pertinenti e spingere gli utenti a conoscersi anche fuori dallo schermo. Le novità annunciate sono diverse e spaziano dagli eventi dal vivo fino all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Billipop.com

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