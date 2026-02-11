Opera in Italia ma i profitti volano all’estero | chirurgo estetico nel mirino della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Massa ha smantellato una rete di evasione fiscale internazionale legata a un noto chirurgo estetico della zona. Durante le indagini, è emerso che l’uomo operava in Italia, ma i guadagni finivano all’estero, sfuggendo alle tasse italiane. La verifica ha portato al sequestro di documenti e alle accuse di frode fiscale.

MASSA – Il bisturi della Guardia di Finanza di Massa Carrara ha reciso una fitta rete di evasione fiscale internazionale che vedeva come protagonista un noto medico chirurgo estetico della zona. L'operazione, conclusa proprio in queste ore, ha portato alla luce un tesoretto nascosto all'estero e ricavi mai dichiarati per oltre mezzo milione di euro. Per il professionista, già finito in manette nei mesi scorsi nell'ambito di un'inchiesta della procura di Massa, si profila ora una mazzata fiscale pesantissima: le Fiamme Gialle gli contestano un'evasione Irpef superiore ai 200mila euro, a cui si aggiungono oltre 27mila euro di Iva non versata.

