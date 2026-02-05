Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primavera

Zayn Malik ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo album in uscita la prossima primavera. Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche lui si prepara a tornare con nuova musica. La conferma arriva dai social dell’ex cantante dei One Direction, che ha condiviso alcune immagini e messaggi che fanno pensare a un progetto discografico in arrivo nei prossimi mesi. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa avrà in serbo Zayn questa volta.

I primi mesi del 2026 sono caldissimi per gli ex One Direction: anche Zayn Malik ha annunciato l’arrivo del nuovo album, nella prossima primavera. Nella giornata di ieri, 4 febbraio il 33enne di Bradford ha svelato il titolo del nuovo album e la data di pubblicazione. Sarà Konnakol il quinto lavoro in studio dell ‘artista, del quale la release è prevista il 17 aprile e sarà anticipato al brano Die For Me, in uscita domani. Malik ha anche presentato alcuni inediti durante i suoi recenti concerti a Las Vegas, tra il singolo apripista. Durante i concerti ha proposto o anche con altri quattro inediti: Nusrat, Used To The Blues, Fatal e Take Turns. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

