Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primavera

Zayn Malik ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo album in uscita la prossima primavera. Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche lui si prepara a tornare con nuova musica. La conferma arriva dai social dell’ex cantante dei One Direction, che ha condiviso alcune immagini e messaggi che fanno pensare a un progetto discografico in arrivo nei prossimi mesi. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa avrà in serbo Zayn questa volta.

I primi mesi del 2026 sono caldissimi per gli ex One Direction: anche Zayn Malik ha annunciato l’arrivo del nuovo album, nella prossima primavera. Nella giornata di ieri, 4 febbraio il 33enne di Bradford ha svelato il titolo del nuovo album e la data di pubblicazione. Sarà Konnakol il quinto lavoro in studio dell ‘artista, del quale la release è prevista il 17 aprile e sarà anticipato al brano Die For Me, in uscita domani. Malik ha anche presentato alcuni inediti durante i suoi recenti concerti a Las Vegas, tra il singolo apripista. Durante i concerti ha proposto o anche con altri quattro inediti: Nusrat, Used To The Blues, Fatal e Take Turns. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primavera Approfondimenti su One Direction Album Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album intitolato Prima doppietta post-One Direction per Harry Styles e Louis Tomlinson: sono entrambi primi in classifica nel Regno Unito Harry Styles e Louis Tomlinson tornano in vetta alle classifiche nel Regno Unito. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su One Direction Album Argomenti discussi: Harry Styles, svelata la tracklist del nuovo album; Il ritorno di Harry Styles, dalle vacanze romane al nuovo tour. Senza l'Italia; Il ritorno sul palco di Harry Styles è già da record; Tour di Harry Styles 2026, perché ci sono polemiche sui prezzi raddoppiati. Harry Styles festeggia l’uscita di Kiss All the Time. Disco, Occasionally con un concerto unicoIl 6 marzo a Manchester Harry Styles festeggerà l’uscita di Kiss All the Time. Disco, Occasionally con un concerto unico ... billboard.it Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primaveraI primi mesi del 2026 sono caldissimi per gli ex One Direction: anche Zayn ... msn.com La Sicilia non si arrende dopo il ciclone Harry: via ai primi lavori per salvare l'Isola. ' https://www.balarm.it/fKDZ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.