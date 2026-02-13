Milazzo Film Festival Attorstudio 2026 | Risi Palmiero e Nugnes tra gli ospiti della dodicesima edizione

Milazzo Film Festival Attorstudio 2026 invita tre nuovi ospiti, tra cui Risi, Palmiero e Nugnes, a partecipare alla sua dodicesima edizione. I direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti hanno annunciato che saliranno sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo dal 25 al 28 marzo, portando con sé progetti e film recenti. La presenza di questi nomi si aggiunge a quella di Monica Guerritore e Laura Morante, già confermate in precedenza.

La kermesse milazzese, giunta alla dodicesima edizione e patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo, avrà tra i tanti ospiti anche Marco Risi, Alberto Palmiero e Gaia Nugnes. Quest’anno il Milazzo Film Festival - Attorstudio si arricchisce di un premio e di un’importante area affine, quella della direzione degli attori. «Abbiamo pensato – dicono Mario Sesti e Caterina Taricano – che se gli attori, nel cinema, sono importanti, altrettanto lo sono coloro che devono dirigerli, ovvero i registi. E nella nostra esperienza, ogni autore ha una sua via unica e personale per ottenere il meglio da loro.🔗 Leggi su Messinatoday.it

