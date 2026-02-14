Pisa omicidio in auto | 25enne ucciso dopo una lite fermato il presunto killer sull’A1

Kevin Muharremi, 25 anni, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, vicino a Pisa, durante una lite che si è trasformata in violenza armata. La polizia ha fermato il sospettato sull'autostrada A1, dove si trovava a bordo di un'auto subito dopo il fatto. La vittima era seduta all’interno del veicolo quando è stato esploso il colpo fatale, probabilmente in seguito a una discussione sfociata in aggressione.

Pisa, omicidio di un ventenne: arrestato il sospettato in A1. Un giovane di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa, da un colpo di pistola mentre era all’interno di un’auto. Le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto responsabile, anch’egli di origini albanesi, nel tratto aretino dell’autostrada A1. L’omicidio sembra essere legato a una lite avvenuta poco prima in un locale di Capanne. L’alba di violenza e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino quando i soccorsi sono stati chiamati per un giovane raggiunto da un proiettile all’interno di un veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.

All’alba, un uomo è stato fermato sull’A1 ad Arezzo perché ritenuto responsabile dell’omicidio di un ragazzo albanese di 25 anni, accoltellato a Montecalvoli.

