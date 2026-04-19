Nella vicenda legata all’omicidio della donna avvenuto a Macherio, un uomo accusato di aver perseguitato la sua ex compagna ha presentato una richiesta di giustizia riparativa. La procedura, tuttavia, necessita del consenso dei familiari della vittima prima di poter proseguire. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in cui si valuta anche la possibilità di una condanna all’ergastolo.

Macherio (Monza Brianza), 19 Aprile 2026 - Rischia l'ergastolo per l'accusa di avere perseguitato l' ex compagna coetanea e connazionale Geraldine Nuñez Sanchez Yadana e lo scorso luglio di averla uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta "verdadero amor", il "vero amore". Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 34 anni, rischia la condanna all'ergastolo e ora chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa, che prevede una serie di incontri con le vittime del reato per responsabilizzare l'autore e ricostruire i legami sociali. Un percorso il cui esito positivo può portare ad uno "sconto" sulla pena.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Geraldine, l’assassino della ex chiede la giustizia riparativa ma serve l'ok dei parenti

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