Femminicidio Frino il marito assassino chiede di essere ammesso alla giustizia riparativa | Ho causato dolore

Angelo Di Lella, condannato per aver ucciso la moglie Giovanna, si rivolge ai giudici e chiede di entrare nel percorso di giustizia riparativa. L’uomo, 60 anni, ex guardia giurata di Apricena, è in carcere a Trani in attesa della sentenza di appello. Ora dice di voler “ricostruire il dolore” e chiede di poter affrontare un percorso diverso dalla pena tradizionale. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla possibilità di recupero anche per chi ha commesso gesti così gravi.

Condannato in primo grado all'ergastolo per il femminicidio della moglie Giovanna Frino, e in attesa della definizione del ricorso in appello, Angelo Di Lella - 60enne, ex guardia giurata di Apricena, attualmente detenuto nel carcere di Trani - chiede di essere ammesso al programma di giustizia.

