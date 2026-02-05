Nuovo crollo al cimitero cede una porzione di tetto Poteva essere una strage

Un altro crollo al cimitero di Pontedera. Questa volta si è staccata una porzione di tetto di una cappella, sotto l’effetto delle piogge incessanti di questi giorni. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma il rischio era alto. Se la parte di copertura fosse crollata mentre c’erano visitatori, sarebbe potuta finire in tragedia. La zona, molto frequentata, resta chiusa in attesa di verifiche e lavori di messa in sicurezza.

Pontedera, 5 febbraio 2026 – Crolla il tetto in una cappella del cimitero comunale. Le insistenti piogge di questi giorni hanno senz’altro influito nel causare il cedimento di una parte della copertura del camposanto comunale, precisamente in un’area aperta al pubblico e spesso frequentata da coloro che vanno a trovare i propri cari defunti e di tutti gli addetti alle pulizie e alle manutenzioni. Per fortuna il caso ha voluto che il crollo di calcinacci avvenuto ieri non abbia causato danni a persone ma le conseguenze potevano davvero essere ben più gravi. La caduta è avvenuta nella prima cappella sulla sinistra dopo l’ingresso del cimitero comunale, peraltro l’unica aperta di quell’ala dal momento che tutte le altre cinque sono momentaneamente interdette al pubblico con le transenne, proprio per le criticità strutturali che presenta questo luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. “Poteva essere una strage” Approfondimenti su Pontedera Cimitero Crollo a Drubiaglio di Avigliana: cede una porzione di cascinale, detriti in strada Nella notte di lunedì 19 gennaio 2026, a Drubiaglio di Avigliana, una porzione di cascinale è crollata, causando il distacco di calcinacci sulla strada di via Don Cravotto. FOTO/ Paura e macerie dopo il crollo, il sindaco “Poteva essere una tragedia” Nella giornata di oggi, Forino è stata teatro di un crollo parziale di Palazzo Leoni, un edificio storico e rappresentativo del paese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. SAN MAURO MARCHESATO CROLLA UN' ALA DEL CIMITERO PER IL MALTEMPO Ultime notizie su Pontedera Cimitero Argomenti discussi: Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. Poteva essere una strage; Pontedera, (nuovo) crollo di un tetto al cimitero; Crolla una cappella del cimitero comunale; La frana, poi l’isolamento del borgo. Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economico. Nuovo crollo al cimitero, cede una porzione di tetto. Poteva essere una strageLa denuncia di Pandolfi (Lega), crollata una porzione vicino all’ingresso. È una cappella ben tenuta, frequentata da chi va a fare visita ai propri cari ... lanazione.it San Mauro Marchesato, sequestrata discarica abusiva adiacente al cimitero crollatoSAN MAURO MARCHESATO - I Carabinieri della stazione di Santa Severina della Compagnia di Petilia Policastro hanno sottoposto a sequestro un'area adibita a ... ilcrotonese.it Dimensione Suono Roma. Bad Bunny · NUEVAYoL. Nella giornata di ieri, domenica 1° febbraio, nuovo crollo ai Fori Imperiali: un pino è caduto ferendo una 17enne e due turisti. È il terzo pino caduto dall’inizio dell’anno lungo il viale tra Colosseo e Altare dell facebook Frana Niscemi, nuovo crollo oggi: palazzina di tre piani nel precipizio, le news x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.