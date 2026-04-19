È stata inaugurata una nuova sede dedicata a corsi di formazione specialistici rivolti agli operatori sanitari, con un focus particolare sulla disabilità pediatrica. I corsi sono rivolti a professionisti del settore e si svolgono con l’obiettivo di migliorare le competenze nel trattamento e nella cura dei bambini con disabilità. La struttura si trova in una zona centrale e si propone di offrire programmi aggiornati e pratici per gli operatori del settore.

Ancora una volta al centro di corsi di formazione specialistici in ambito sanitario, la nuova sede della Misericordia di Piano di Coreglia ha ospitato Il corso denominato "I disturbi visivi nelle disabilità complesse", che ha registrato una ampia partecipazione, a conferma dell’importanza del tema nel panorama della riabilitazione pediatrica attuale. L’evento formativo organizzato dall’Asl Toscana nord ovest e inserito nel piano di formazione aziendale 2026, si è tenuto nell’Auditorium della Misericordia di Piano di Coreglia e ha visto come responsabile scientifico Elena Bianchini, responsabile dell’Unità funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza della Valle del Serchio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre la disabilità pediatrica. Formazione per gli operatori

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