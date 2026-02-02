Formazione per gli operatori del servizio integrazione scolastica degli studenti con disabilità

La Provincia di Brindisi ha annunciato un nuovo piano di formazione per gli operatori del servizio di integrazione scolastica degli studenti con disabilità. L’obiettivo è aggiornare e preparare meglio chi lavora ogni giorno con ragazzi con bisogni speciali. La proposta nasce dalla collaborazione tra il Servizio Politiche sociali e professionisti del settore. La formazione si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, coinvolgendo direttamente chi si occupa di supporto nelle scuole della provincia.

Il Piano si rivolge in particolare a educatori, assistenti alla comunicazione, docenti e operatori socio-sanitari, offrendo momenti di aggiornamento qualificato su tematiche centrali Ad aprire il calendario formativo, il 2 febbraio 2026, sarà l'incontro dal titolo "Passi da funambolo. Equilibri instabili nell'assistenza educativa scolastica per l'inclusione", con il contributo del prof. Andrea Fiorucci e della prof.ssa Stefania Pinnelli, docenti dell'Università del Salento ed esperti di pedagogia e didattica speciale. Il percorso proseguirà con interventi condotti da professionisti altamente qualificati, tra cui il dott.

