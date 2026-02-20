Blitz all' alba in un appartamento del centro | droga e soldi nel quartier generale dello spaccio
Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri di Pisa hanno fatto irruzione in un appartamento nel centro della città, scoprendo droga e denaro. L’operazione nasce da mesi di indagini sulle attività di un gruppo di stranieri coinvolti nello spaccio. Durante il blitz, sono stati trovati quantitativi di sostanze stupefacenti e un ingente bottino in denaro. Quattro persone sono state arrestate sul posto, portando alla luce un vero e proprio “quartier generale” dello spaccio. L’intervento ha svelato un traffico nascosto nel cuore di Pisa.
Quattro persone sono state arrestate. Una ha tentato di opporre resistenza. L'appartamento era utilizzato come base logistica Importante operazione di contrasto allo spaccio di droga in città portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Pisa che hanno arrestato 4 persone di origine straniera.L'intervento, scattato intorno alle 5:30 di giovedì mattina 19 febbraio, ha visto impegnati i militari della Sezione Operativa del NOR e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pisa, con la partecipazione della Sezione Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri della Compagnia, dell’Aliquota di Primo Intervento (API) e delle unità specializzate del Nucleo Cinofili di San Rossore.🔗 Leggi su Pisatoday.it
