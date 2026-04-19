Oltre 2.500 ore a pulire il territorio

Un gruppo di volontari ha dedicato più di 2.500 ore alla pulizia di aree pubbliche e strade. Le operazioni sono state svolte senza l’intermediazione di enti pubblici, con persone che si sono impegnate direttamente nel rimuovere rifiuti e bonificare i luoghi. Questa attività ha coinvolto cittadini di diverse età, che hanno deciso di agire personalmente per migliorare il territorio.

C’è un modo di dire tipico della nostra terra che racchiude in sé l’immediatezza dell’agire, il rifiuto della delega e la voglia di rimboccarsi le maniche senza troppi giri di parole. A Massa Lombarda quel richiamo è diventato un’identità collettiva sotto il nome di ‘V.E. Mo Què’, un gruppo di volontari ecologici che da due anni si dà da fare per parchi e strade. Oggi conta circa trenta aderenti, di cui oltre venti stabilmente impegnati sul campo. Il bilancio di questo primo biennio di attività è di oltre 2.500 ore donate alla comunità. Un impegno costante: ogni sette giorni i volontari dedicano ore preziose alla raccolta dei rifiuti abbandonati, monitorando con attenzione ogni angolo del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre 2.500 ore a pulire il territorio Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Leggi anche: Il bilancio della Forestale. Protezione del territorio: "Oltre 8.500 controlli" Leggi anche: Consorzio Tutela Vini Piceni: "Partiamo dal territorio". Qualità parola d’ordine per oltre 500 operatori