Il bilancio della Forestale Protezione del territorio | Oltre 8.500 controlli

Da ilrestodelcarlino.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la Forestale ha fatto sapere di aver concluso quasi 8.500 verifiche sul territorio. La maggior parte di queste, oltre 5.200, riguardano la tutela di boschi e corsi d’acqua. Gli agenti hanno intensificato i controlli per fermare abusi e tentativi di illegalità. Sono state identificate situazioni di rischio e sono stati presi provvedimenti immediati. La presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.

Quasi 8.500 verifiche, di cui più di 5.200 nell’ambito della tutela del territorio, in particolare su aste fluviali e boschi. Sono 155 i reati e 466 gli illeciti amministrativi, per 350mila euro di sanzioni. Questi i dati del Bolognese illustrati dal Comandante Carabinieri Forestale Emilia Romagna, colonnello Aldo Terzi. L’azione, nel 2025, è stata condotta da 371 militari in tutta l’Emilia-Romagna, uomini e donne specializzati nella polizia ambientale, organizzati in 94 reparti capillarmente distribuiti sul territorio regionale. "Così confermiamo l’efficacia di un modello operativo presidiario orientato alla prevenzione dei rischi ambientali e al contrasto dei crimini a danno degli ecosistemi della biodiversità e del territorio", afferma Terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

