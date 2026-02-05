Questa mattina la Forestale ha fatto sapere di aver concluso quasi 8.500 verifiche sul territorio. La maggior parte di queste, oltre 5.200, riguardano la tutela di boschi e corsi d’acqua. Gli agenti hanno intensificato i controlli per fermare abusi e tentativi di illegalità. Sono state identificate situazioni di rischio e sono stati presi provvedimenti immediati. La presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.

Quasi 8.500 verifiche, di cui più di 5.200 nell’ambito della tutela del territorio, in particolare su aste fluviali e boschi. Sono 155 i reati e 466 gli illeciti amministrativi, per 350mila euro di sanzioni. Questi i dati del Bolognese illustrati dal Comandante Carabinieri Forestale Emilia Romagna, colonnello Aldo Terzi. L’azione, nel 2025, è stata condotta da 371 militari in tutta l’Emilia-Romagna, uomini e donne specializzati nella polizia ambientale, organizzati in 94 reparti capillarmente distribuiti sul territorio regionale. "Così confermiamo l’efficacia di un modello operativo presidiario orientato alla prevenzione dei rischi ambientali e al contrasto dei crimini a danno degli ecosistemi della biodiversità e del territorio", afferma Terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio della Forestale. Protezione del territorio: "Oltre 8.500 controlli"

Approfondimenti su Forestale Controlli

Nel 2025, la polizia locale di Città di Castello ha concentrato gli sforzi su controlli più efficaci e una presenza più capillare sul territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Forestale Controlli

Argomenti discussi: Il bilancio della Forestale. Protezione del territorio: Oltre 8.500 controlli; Carabinieri Forestali: a Torino il bilancio del 2025 e i 50 anni del CITES; Carabinieri Forestali, pubblicato il bilancio annuale: un milione di euro di sanzioni e copertura capillare del territorio; L’Aquila, il bilancio dei Carabinieri Forestali di Abruzzo e Molise.

Il bilancio della Forestale. Protezione del territorio: Oltre 8.500 controlliLe operazioni del comando regionale dei carabinieri a tutela dell’ambiente. In azione 371 militari dell’Arma: Incendi, rifiuti e dissesto idrogeologico. ilrestodelcarlino.it

In Toscana 1.500 reati ambientali e oltre 2,6 milioni di euro di multe nel 2025: il bilancio dei Carabinieri forestaliGROSSETO – Il Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, da cui dipendono i Gruppi Forestale di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, nonché i Reparti Parchi Nazionali dell’Ar ... msn.com

CARABINIERI FORESTALE: IL BILANCIO DEL 2025 E IL CALENDARIO CITES DEL CINQUANTENNALE Presentata nel corso di una conferenza stampa l’attività svolta nel 2025 dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” ha svolto una intensa at facebook

In Toscana 1.500 reati ambientali e oltre 2,6 milioni di euro di multe nel 2025: il bilancio dei Carabinieri forestali - Il Giunco x.com