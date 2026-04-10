Consorzio Tutela Vini Piceni | Partiamo dal territorio Qualità parola d’ordine per oltre 500 operatori
Al Vinitaly, il Consorzio Tutela Vini Piceni ha presentato la propria presenza, sottolineando l’importanza del territorio come base della produzione. Fondato nel 2002, il consorzio coinvolge oltre 500 operatori che puntano sulla qualità e sull’identità dei vini della regione. Dal gennaio 2024, la guida del consorzio è affidata al nuovo presidente, nominato recentemente. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze locali.
La forza, la qualità e l’identità del Consorzio Tutela Vini Piceni al Vinitaly. Il Consorzio Vini Piceni è nato nel 2002, ed oggi è presieduto da Simone Capecci, in carica dal gennaio del 2024. Attualmente il Consorzio è composto da 57 soci ordinari, ma visto che sono iscritte, tra questi, anche tre cantine sociali, stiamo parlando di circa 500 operatori coinvolti in una o più fasi di produzione delle Doc e Docg tutelate dal Consorzio, che sono: Doc Rosso Piceno, anche nelle tipologie Superiore, il più diffuso, Sangiovese e Novello; il Rosso Piceno è coltivato nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e parte di Ancona, il Superiore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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