Al Vinitaly, il Consorzio Tutela Vini Piceni ha presentato la propria presenza, sottolineando l’importanza del territorio come base della produzione. Fondato nel 2002, il consorzio coinvolge oltre 500 operatori che puntano sulla qualità e sull’identità dei vini della regione. Dal gennaio 2024, la guida del consorzio è affidata al nuovo presidente, nominato recentemente. La manifestazione ha rappresentato un momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze locali.

La forza, la qualità e l’identità del Consorzio Tutela Vini Piceni al Vinitaly. Il Consorzio Vini Piceni è nato nel 2002, ed oggi è presieduto da Simone Capecci, in carica dal gennaio del 2024. Attualmente il Consorzio è composto da 57 soci ordinari, ma visto che sono iscritte, tra questi, anche tre cantine sociali, stiamo parlando di circa 500 operatori coinvolti in una o più fasi di produzione delle Doc e Docg tutelate dal Consorzio, che sono: Doc Rosso Piceno, anche nelle tipologie Superiore, il più diffuso, Sangiovese e Novello; il Rosso Piceno è coltivato nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e parte di Ancona, il Superiore... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Consorzio Tutela Vini Piceni: "Partiamo dal territorio". Qualità parola d’ordine per oltre 500 operatori

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