Oltre 1.500 interventi e 51 morti in un anno sulle montagne trentine

Nel corso del 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha effettuato più di 1.500 interventi, coinvolgendo oltre 1.600 persone e registrando 51 decessi. Questi dati rappresentano le operazioni svolte sulle montagne della regione durante l’anno appena concluso. La presenza di numeri così elevati evidenzia la frequenza di situazioni di emergenza in ambienti montani e l’attività continua di soccorso nella zona.

Più di 1.500 interventi in dodici mesi, oltre 1.600 persone soccorse e 51 morti. Sono questi i numeri netti, immediati, che segnano il 2025 del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Un bilancio pesante, fatto di emergenze quotidiane, operazioni complesse e tragedie che hanno colpito in pieno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: Manutenzione straordinaria delle strade: approvato il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro; Politica di coesione e mobilità sostenibile: dalla programmazione europea ai territori; Ristrutturazione importante: definizione, adempimenti e verifiche secondo i requisiti minimi 2025; Lotta alla povertà: 500 interventi delle unità di strada e 26 persone accolte in appartamento.

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L'Emilia-Romagna tra vento forte e neve, oltre 500 interventi dei vigili del fuocoOltre 500 interventi in Emilia-Romagna, a partire dalla mezzanotte, da parte dei vigili del fuoco che sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l'ondata di maltempo che sta colpendo la regione ... ansa.it

Al Salon du Livre di Parigi fa discutere l’appello di oltre 170 scrittori e scrittrici francesi, che hanno annunciato di voler lasciare la casa editrice Grasset (parte del gruppo Hachette, che dal 2023 è controllato da Vivendi, gigante presieduto dal miliardario “ultra c - facebook.com facebook

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