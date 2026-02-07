Alex Faronato e Ettore Turra i nomi delle vittime delle valanghe | due tragedie sulle montagne trentine

Oggi sulle montagne trentine si sono vissute due tragedie in poche ore. Due uomini, entrambi di circa quarant’anni, sono morti in due incidenti diversi causati da valanghe. La montagna si è mostrata insidiosa e ha portato via le vite di queste persone in modo improvviso. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo e come evitare che simili incidenti si ripetano.

È una giornata segnata dal dolore quella vissuta oggi sulle montagne trentine. Due uomini, entrambi quarantenni, hanno perso la vita in due distinti incidenti causati da valanghe. Le vittime sono Alex Faronato, 41 anni, deceduto nella valanga in Marmolada, ed Ettore Turra, 40 anni, morto nel.

