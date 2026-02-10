Sulle frane in 5 anni la Toscana ha mobilitato duecento milioni di euro per oltre 500 interventi

In Toscana, negli ultimi cinque anni, sono stati spesi più di 200 milioni di euro per fronteggiare il rischio frane. Sono stati realizzati oltre 500 interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. La regione ha intensificato gli sforzi per ridurre i danni e proteggere le comunità locali.

"Sulle frane, negli ultimi 5 anni, la Toscana ha mobilitato oltre 200 milioni di euro per oltre 500 interventi di prevenzione, messa in sicurezza e gestione delle emergenze". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, sollecitando una norma nazionale in materia. A fare il punto, oltre al governatore, il sottosegretario Bernard Dika, il direttore della Difesa del suolo Giovanni Massini, il professor Nicola Casagli (foto), docente del dipartimento di geologia dell’Università di Firenze, e Lorenzo Sulli, geologo dell’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale. Secondo il rapporto Ispra, in Toscana le aree interessate da frane coprono oltre 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle frane, in 5 anni, la Toscana ha mobilitato duecento milioni di euro per oltre 500 interventi Approfondimenti su Toscana Frane Frane minacciano la strada della Valle dello Jato, chiusa per oltre tre milioni di euro di interventi. Una frana improvvisa ha costretto alla chiusura totale una strada nella Valle dello Jato. La violenza sulle donne in Italia ci costa oltre 500 euro ogni secondo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Toscana Frane Argomenti discussi: Sulle frane, in 5 anni, la Toscana ha mobilitato duecento milioni di euro per oltre 500 interventi; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Frana sulla Sp Francesca, la Provincia: Alcune auto hanno forzato l'interruzione al traffico; Maltempo, frana sulla Vasanellese: notte di lavoro per liberare la strada. Sulle frane, in 5 anni, la Toscana ha mobilitato duecento milioni di euro per oltre 500 interventiSulle frane, negli ultimi 5 anni, la Toscana ha mobilitato oltre 200 milioni di euro per oltre 500 interventi ... lanazione.it Frane, la Toscana sorvegliata dal satellite. Ma serve una legge nazionaleGiani: Questo ci ha consentito di intervenire, negli ultimi cinque anni, in almeno 500 casi, arrivando a spendere più di 200 milioni. Lo abbiamo fatto con risorse nostre ... lanazione.it Toscana, leader nazionale nel monitoraggio delle frane: oltre 500 interventi in 5 anni facebook Incubo frane, le aree a rischio in Toscana. “A Pienza dinamica geologica simile a quella di Niscemi” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.