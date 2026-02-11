La serata di Okafor che segna a porta vuota ma un gol è sempre un gol e toglie la vittoria al Chelsea

Il Chelsea perde due punti in casa del Leeds dopo una rimonta contro i Blues. Okafor, l’attaccante svizzero ex Milan e Napoli, segna il gol del pareggio a porta vuota, ma il suo gesto non basta a evitare il pareggio. La partita si conclude 2-2, con il Leeds che risale da 2-0 e agguanta un punto importante.

Il Chelsea si è fatto rimontare dal Leeds, da 2-0 a 2-2; il gol del pareggio è arrivato dall’ex Milan e Napoli Noah Okafor, alla sua quarta rete in Premier League in questa stagione. Un gol rocambolesco, giunto alla fine di un’azione modello football americano, persino con un fallo di mano di un calciatore del Leeds. Il pallone è rotolato verso Okafor che a porta spalancata, senza il portiere né un difensore, ha segnato il più comodo dei gol. Il Guardian scrive: Si è scoperto che l’abitudine del Chelsea di sprecare situazioni di vantaggio non è scomparsa con l’addio di Enzo Maresca. La squadra resta incostante ed è stata superficiale contro il Leeds, che ha compiuto un altro passo verso la salvezza rimontando il risultato e lasciando Stamford Bridge con un punto prezioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

