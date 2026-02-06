Ghali fa la lagna | Non potrò cantare l’Inno d’Italia Il Coni | Fuori luogo Fontana | Non ha capito nulla delle Olimpiadi

Ghali si lamenta di non poter cantare l’Inno d’Italia, ma il Coni risponde che è fuori luogo. Intanto, il sindaco Fontana critica il rapper, dicendo che non ha capito nulla delle Olimpiadi. La polemica è scoppiata dopo l’uscita improvvisa del nuovo singolo di Ghali, ‘Basta’, che ha acceso le discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

“Basta, basta, free tutti i maranza”. Si apre con queste parole il nuovo singolo di Ghali, ‘Basta’: pubblicato a sorpresa sulle piattaforme digitali dal rapper italiano di origini tunisine la notte scorsa. Un brano che l’artista aveva già fatto ascoltato in anteprima ai fan in occasione di alcuni concerti nei mesi scorsi e la cui release non sembra casuale: stasera si terrà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, evento che ha posto Ghali al centro di un acceso dibattito politico. La lagna di Ghali: ancora prima di esibirsi. Senza polemiche non sa stare. Solo poche ore prima di rilasciare il nuovo brano, Ghali ha pubblicato suoi social una lunga lettera, scritta in italiano, inglese e arabo, nella quale denuncia di essere stato escluso dall’esecuzione dell’inno di Mameli durante la cerimonia di apertura dei Giochi, dopo un primo invito da parte degli organizzatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ghali fa la lagna: “Non potrò cantare l’Inno d’Italia”. Il Coni: “Fuori luogo”. Fontana: “Non ha capito nulla delle Olimpiadi” Approfondimenti su Ghali Olimpiadi Olimpiadi, lo sfogo di Ghali: “Non potrò cantare l’inno d’Italia né esprimere un mio pensiero” Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali si sfoga sui social. Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: “Non potrò cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura” Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ghali si lagna perché non può usare l’arabo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina e accusa, non si capisce chi, di volerlo censurare. Ma perché abbiamo dato spazio a questo ingrato e ostile immigrato con cittadinanza italiana immeritata x.com Le Olimpiadi dovrebbero unire. Ghali riaccende la polemica con un post social. "So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore". Ma alle Olimpiadi c'è un protocollo... Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/ facebook

