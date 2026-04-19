Oh aretino preparati | traffico in subbuglio da lunedì!

A partire da lunedì 20 aprile, le strade della città saranno interessate da una serie di lavori che causeranno probabilmente disagi al traffico. Le operazioni, che coinvolgono diverse zone, richiederanno la presenza di cantieri e interventi stradali. Per i guidatori, ci saranno probabili rallentamenti e possibili deviazioni lungo i percorsi principali. La gestione della viabilità sarà sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

Da lunedì 20 aprile la città si mette il caschetto e parte coi lavori. e per chi guida, sarà un po’ come giocare a Tetris nel traffico? In via Pietri, tra viale Santa Margherita e via Porta San Biagio, scatta il divieto di sosta e si viaggia a senso unico alternato (con semaforo o movieri quando serve) fino a martedì 21, dalle 8:30 alle 18:30. Tradotto: armatevi di pazienza e magari partite 5 minuti prima. Non finisce qui: fino a venerdì 24 aprile si stringe la carreggiata in via Chiassaia (dal civico 19 per una trentina di metri, tutto il giorno) e in via Salmi (dalle 8:00 alle 18:00). E in località Puglia il Rio? Stesso copione: divieto di sosta, senso unico alternato e traffico regolato tra i civici 4 e 20, dalle 8:30 alle 18:30.🔗 Leggi su Lortica.it

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