Modifiche a traffico e sosta | cosa cambia da lunedì 9 marzo

Da lunedì 9 marzo, iniziano lavori stradali che dureranno fino a mercoledì 11 marzo. Durante questa fase, il traffico sarà regolato con senso unico alternato dalle 9:00 alle 18:00, con semafori o movieri in caso di traffico intenso. Inoltre, il divieto di accesso ai pedoni coinvolge il marciapiede vicino al civico 226 di Olmo, con orari di attività a partire dalle 8:30.

Sempre fino a venerdì 13 marzo saranno interessate da progressivi divieti di sosta con rimozione via Caboto, via Marco Polo, via Matteo Ricci, via Alvise Dal Mosto e via Malaspina. Per quanto riguarda la circolazione: chiusura al transito di via Caboto dall'intersezione con via Curtatone a quella con via Marco Polo lunedì 9, di via Marco Polo dall'intersezione con via Cristoforo Colombo a quella con via Caboto e di via Matteo Ricci martedì 10 e mercoledì 11 marzo, di via Malaspina giovedì 12 e venerdì 13 marzo, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Caboto da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo, restringimento di carreggiata in via Caboto martedì 10 marzo e in via Marco Polo dall'intersezione con via Caboto a quella con via Alvise dal Mosto da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo.

Modifiche a traffico e sosta da lunedì 15 dicembreLavori stradali in via Giuseppe Ungaretti lunedì 15 e martedì 16 dicembre in orario 8:30 - 18:30 con divieto di sosta con rimozione dall’incrocio con...

Lavori stradali da lunedì 19 gennaio: cambia traffico e sostaLavori di riqualificazione dei manti stradali da lunedì 19 gennaio: fino a giovedì 22 scattano dalle 8:30 alle 18:30 il restringimento di carreggiata...

A1, lavori terza corsia: tutte le modifiche al traffico sul tratto Firenze sud-Incisa. Dal 6 all'8 marzo per l'apertura del nuovo viadotto Ribuio; chiusura nella notte tra sabato e domenica.

