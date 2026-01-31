Lavori della rete fognante da lunedì chiuso al traffico il lungomare di Santa Caterina

Da lunedì il lungomare di Santa Caterina sarà chiuso al traffico. Si tratta di un passo avanti nei lavori per la nuova rete fognante, che riguardano anche Cenate e Vacanze Serene. La strada resterà chiusa per permettere gli interventi e limitare i disagi ai residenti e ai visitatori.

NARDO' – Un nuovo e importante step per i lavori di realizzazione della rete fognaria a servizio dell'area di Santa Caterina, e le località Cenate e Vacanze Serene nelle marine di Nardò. A partire dalla prossima settimana, infatti, si procederà con la costruzione dei nuovi tronchi fognari sulle.

